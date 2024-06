Conferimenti extra, sembra allontanarsi l’opzione Timpazzo: altre soluzioni sotto verifica

Gela. Sembrava potesse essere rilasciata in giornata. Al momento, il presidente della Regione Renato Schifani non ha emesso l’ordinanza legata all’emergenza generata dallo stop del sistema tmb di Lentini, nel sito di Sicula Trasporti. In queste ore, le valutazioni tecniche e gli incontri si sono susseguiti. I contatti non sono mancati pure con i vertici di Impianti Srr, la società in house che porta avanti il sito di Timpazzo. Quella locale è una delle piattaforme prese in esame per eventualmente ricevere conferimenti extra, seppur a tempo determinato. Al momento, però, pare che la discarica locale sia esclusa come destinazione dei carichi soprattutto dalla zona etnea e dal capoluogo Catania. Indicazioni ufficiali non ce ne sono ma già negli scorsi giorni il management di Impianti, retto dall’ingegnere Giovanna Picone, aveva indicato alle autorità regionali che non c’erano le condizioni per ricevere conferimenti consistenti da altri Comuni che si appoggiano al sistema di Sicula Trasporti. Bisognerà attendere il provvedimento della presidenza della Regione.