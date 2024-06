“Probabilmente è stato fatto qualche errore”, Scuvera: “Cosentino si è rivelata buon candidato”

Gela. “Sicuramente, qualche errore è stato fatto. Ma il sentimento della città è di centrodestra. Cosentino dimostra di essere stata un ottimo candidato”. Il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Salvatore Scuvera cerca di non fare drammi politici davanti ad una sconfitta “che non ci aspettavamo”. “Al primo turno, il nostro candidato è stato il più votato – continua – il ballottaggio è un’altra partita. La nostra proposta di cambiamento della città e di uscita dall’isolamento probabilmente non è passata del tutto e la città non ci ha riconosciuto il risultato”. Un’analisi interna il centrodestra che partiva con tanti favori del pronostico dovrà farla. All’assise civica i due partiti di riferimento, Forza Italia e Fratelli d’Italia, mettono insieme due consiglieri comunali, Antonino Biundo e Sara Cavallo, già ex consiglieri comunali. Il centrodestra, con il risultato del ballottaggio acquisito e circa cinquemila voti in meno rispetto a quelli di Di Stefano, ha dimostrato delle lacune. Non si è compattato, ha perso “Alleanza per Gela” e non l’ha ritrovata del tutto al secondo turno, e soprattutto non riesce ad avere unità di intenti quando si tratta di individuare un candidato a sindaco unitario.