Consoli: “Indennità? Greco e Donegani criticano ma la città non li riconosce”

Gela. “Greco? Con il suo non fare ha portato la città al dissesto. Donegani? La città non riconosce la sua azione politica e il risultato elettorale lo ha messo all’ultimo posto tra i candidati a sindaco”. Il segretario del gruppo giovanile di “Una Buona Idea”, Bruna Consoli, a sua volta non accetta le tante polemiche concentrate intorno alla decisione della giunta di accedere al fondo regionale per l’aumento delle indennità. “Chiedo ai cittadini di non finire nella trappola attivata da chi pur di non essere dimenticato spara a zero contro l’amministrazione”, dice.