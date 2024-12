Controlli a Spinasanta, arrestato un giovane pastore: aveva una pistola e diverse munizioni

Gela. I militari del comando provinciale della guardia di finanza hanno sequestrato una pistola con matricola abrasa e le relative munizioni. Erano nella disponibilità di un pastore ventiquattrenne, Emanuele Curva’. È stato tratto in arresto. L’arma era in un marsupio che il giovane pare abbia cercato di gettare via, quando si è accorto dell’arrivo dei finanzieri. I controlli sono stati condotti a Spinasanta. Sono stati rinvenuti anche un passamontagna di colore nero, una fondina per pistola, un grimaldello e un tirapugni.