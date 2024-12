L’omicidio della madre, incarico a un esperto per gli accertamenti su Tinnirello

Gela. E’ stato affidato l’incarico all’esperto che dovrà occuparsi di condurre approfondimenti sulle condizioni psichiche del quarantatreenne Filippo Tinnirello. Ha ucciso la madre, la sessantaquattrenne Francesca Ferrigno, all’interno dell’abitazione di famiglia, in via Vitali. La perizia è stata disposta nell’ambito dell’incidente probatorio che permetterà di acquisire elementi ulteriori. Tinnirello, attualmente detenuto in una struttura carceraria dotata di reparto psichiatrico, è difeso dal legale Giusy Ialazzo, che questa mattina ha preso parte alle attività per il conferimento dell’incarico peritale così come i pm della procura che seguono la vicenda. Tinnirello ha colpito la madre con la lama di un coltello, non lasciandole scampo. Da tempo soffre di turbe psichiche. Era già stato collocato in strutture di terapia ed era seguito dal Sert per i problemi di tossicodipendenza. Ha confermato subito l’accaduto, per poi essere trasferito in carcere.