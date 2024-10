Decoro urbano, Giorrannello: “Si collochino più cestini per la carta e per le deiezioni canine”

Gela. Il decoro urbano si incentiva anche con l’incremento della presenza di cestini per i rifiuti e per le deiezioni canine. Il consigliere di “Una Buona Idea” Massimiliano Giorrannello ha deciso di portare la questione in aula consiliare. Ha presentato formalmente una mozione. Ritiene appunto che al momento il numero di cestini per la carta sia assai ridotto e vada aumentato. “Impianti Srr inoltre deve provvedere con i cestini per le deiezioni canine, dando modo ai proprietari di cani e animali da affezione di avere una collocazione precisa”, dice inoltre.