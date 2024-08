Dighe e dissalatore, Di Mauro conferma: “Interventi a Cimia, attesa Mit per altri invasi”

Gela. Trasferta positiva per gli assessori Filippo Franzone e Valeria Caci a Palermo presso l’assessorato regionale dell’Energia e dei servizi di Pubblica utilità. Dal confronto con l’assessore Roberto Di Mauro sono arrivate notizie confortanti riguardo la situazione delle dighe soprattutto. Disco verde per il finanziamento da 9 milioni di euro per la manutenzione della diga Cimia. L’intervento sarà radicale e consentirà di liberare gli scarichi di superficie o scarichi di fondo. Una attività importante che consentirà, una volta completati i lavori, di portare la capacità del bacino da 3 a 5 milioni di metri cubi. Per gli interventi alle dighe Comunelli e Disueri occorrerà attendere che il Mit provveda a ratificare i decreti di finanziamento chiesti dal Presidente della Regione in un accordo complessivo che riguarda tutti gli invasi siciliani.