Droga in città, blitz finanza: i tre indagati non parlano davanti al gip

Gela. Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. I tre indagati nell’inchiesta antidroga, coordinata dai pm della procura ed eseguita dai militari della guardia di finanza, questa mattina si sono presentati davanti al gip del tribunale. Paolo Vitellaro, Rocchina Meroni e Francesco Scicolone hanno optato per il silenzio. Sono difesi dal legale Rosario Prudenti. Secondo gli investigatori, Vitellaro e Meroni avrebbero avuto un ruolo attivo nello spaccio di droga in città, soprattutto cocaina. I profitti sarebbero stati ingenti. I militari della guardia di finanza hanno concentrato l’attività in un periodo a cavallo tra lo scorso anno e quello in corso.