Pef servizio rifiuti, consiglio convocato d’urgenza: in aula già domani

Gela. Il consiglio comunale chiamato, d’urgenza, alla presa d’atto del Piano economico finanziario per il servizio rifiuti. La scadenza è fissata per domani e così già da questa mattina l’ufficio di presidenza e il presidente Paola Giudice stanno predisponendo tutto il necessario per la convocazione, che in attesa dell’ufficialità dovrebbe essere indetta per domani pomeriggio, dalle 16. Un’evoluzione piuttosto improvvisa. Negli scorsi giorni, il sindaco Di Stefano ha iniziato ad analizzare i numeri e i costi, che per il servizio si aggirano intorno ai nove milioni di euro. Il Pef, nel suo complesso, ammonta invece a circa diciassette milioni, considerando la quota dei crediti di dubbia esigibilità e altre voci. L’ammontare complessivo dovrebbe raggiungere soglia 17.233.000 euro. Sembrava inizialmente ci fosse tempo per l’intero mese. Va invece varato entro domani. Il Pef, per la prima volta, è calibrato intorno al servizio della sola Impianti Srr, subentrata a Tekra lo scorso anno.