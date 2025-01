Duello in chiave playoff fra Vigor e Noto. Scontro al vertice, in Seconda Categoria, fra Amo Gela e Riesi

Gela. Torna a giocare in casa, a distanza di un mese, la Vigor Gela di Cristian Paradiso. I biancazzurri fronteggeranno il Noto, settimo in classifica a ridosso della quinta posizione occupata dai locali, che hanno l’obbligo di vincere per consolidare il posto in zona playoff. Trasferta a Modica, invece, per il Niscemi, capolista del girone, che dovrà affrontare il Frigintini, undicesimo in classifica. Vietato abbassare la guardia e sottovalutare l’impegno per i ragazzi di mister Comandatore, che in caso di passo falso del Megara allungherebbero in classifica e si avvicinerebbero ulteriormente al titolo e al salto di categoria in Eccellenza.

Scontro al vertice, in Seconda Categoria, per l’Amo Gela, che oggi pomeriggio, al “Vincenzo Presti”, ospiterà l’attuale prima della classe Riesi. Essendo il distacco di appena due punti, i bianconeri, in caso di vittoria, conquisterebbero lo scettro del girone e salirebbero al primo posto in classifica. Trasferta a Caltanissetta invece per il Real Gela, che fronteggerà l’Atletico Nissa.