“Ecotassa” per le discariche, M5s: “Risaniamo e assicuriamo fondi al Comune in dissesto”

Una disciplina che fornisce un ristoro economico a fronte dell’impatto dei siti di conferimento. “Ancora una volta il M5s si è mostrato attento alla tutela dell’ambiente e ha risposto prontamente alle richieste dei sindaci senza gravare sulle tasche dei cittadini. Grazie al M5s l’aliquota dell’ecotassa è passata dal 25 per cento al 35 per cento, traducendo in numeri parliamo di circa 2 milioni di euro che verranno trasferiti dalla Regione ai Comuni interessati, tra cui Gela, secondo i criteri che verranno indicati dall’assessorato energia. Dimostriamo ancora una volta che pur essendo opposizione allo sfascio della destra riusciamo a dare risposte concrete per migliorare la nostra Sicilia”, conclude Castellana.