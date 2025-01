Sanità locale depotenziata, monotematico fissato per il 10 febbraio

Gela. Come abbiamo riferito ieri, il consiglio comunale monotematico indetto per affrontare il tema della sanità depotenziata sul territorio non si terrà domani, come inizialmente definito. Ora, c’è l’ufficialità con una nuova convocazione, per lunedì 10 febbraio. Il presidente del civico consesso Paola Giudice ha valutato le esigenze espresse principalmente dal management Asp, che non avrebbe potuto assicurare la presenza domani. Così, il prossimo 10 febbraio in consiglio comunale ci sarà certamente il manager Asp Ficarra. Sono stati convocati, tra gli altri, i parlamentari nazionali e regionali eletti nel territorio e ancora il presidente della Regione Schifani e il neo assessore regionale Faraoni.