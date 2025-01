“PeR” incontrerà il manager Asp e l’assessore regionale, “sanità non sia scontro politico”

Secondo l’ex parlamentare Ars, non bisogna trasformare la questione in scontro politico. “La sanità per noi è il tema dei temi e non si può ridurre a scontro politico o di parte, sarebbe l’ennesimo errore e un atteggiamento che nuoce ai cittadini. In città, l’ultimo servizio sanitario serio e utile è stata la radioterapia che con mio emendamento si è potuta realizzare. In quell’occasione, spiegai in aula e al presidente della Regione Lombardo le ragioni sociali, le incidenze tumorali da industrializzazione e puntai l’emendamento non sul numero di abitanti o sul perché eravamo i più belli o i

più bravi, ma sul fatto che la nostra è una città ad alto rischio industriale e avendo subito in termini di malattie e morti era una questione anche di risarcimento morale. Richiesta accolta dal presidente della Regione e anche da quasi

tutte le forze politiche parlamentari. Anche la provincia e l’Asp fecero la loro parte, collaborando. Oggi come “PeR” notiamo un atteggiamento di scontro e non collaborativo tra partiti, fattore che non aiuta. Andremo a Palermo e all’Asp a fare le nostre proposte per l’ospedale e per i servizi sanitari. Utin, nuovi servizi, incremento di medici, infermieri, personale sanitario e liste di attesa”, conclude.