“Ecotassa” sulle discariche, arriveranno fondi importanti per il Comune: ok Ars alla legge

Attraverso un emendamento del Movimento cinquestelle la quota destinata ai Comuni sale dal 25 per cento al 35 per cento. Già lo scorso anno, il parlamentare M5s Nuccio Di Paola aveva avanzato l’iniziativa, facendola arrivare anche in commissione. “Finalmente la Regione Siciliana si adegua al resto d’Italia colmando un vuoto normativo e garantendo risorse ai Comuni dove insistono discariche pubbliche e private. Inoltre grazie ad un nostro emendamento la percentuale dell’ecotassa trasferita ai Comuni passa dal 25 per cento al 35 per cento. La legge targata Movimento 5 Stelle è stata approvata in queste ore a Sala d’Ercole. Diamo un’importante risposta concreta alle esigenze dei Comuni siciliani – sottolinea Di Paola – che quotidianamente fanno i conti con l’emergenza rifiuti senza gravare sulle tasche dei cittadini, trattandosi di un trasferimento di fondi dalla Regione ai Comuni interessati che potranno beneficiare di un maggiore ristoro rispetto a quello originariamente proposto dal governo Schifani. Mentre Schifani e il suo governo sono impegnati a fare propaganda raccontando la favola degli inceneritori, che se va bene saranno pronti tra sei o sette anni, il M5S Sicilia da opposizione incide e risponde concretamente alle esigenze dei siciliani”. Possono essere fondi importanti per Palazzo di Città, attualmente in dissesto e che non ha ancora mai veramente percepito mitigazioni ambientali per la presenza della discarica Timpazzo e dell’intero ciclo dell’impiantistica. Autonomisti e pentastellati, alleati nella giunta Di Stefano, hanno lavorato insieme alla proposta, adesso approvata.