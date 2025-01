I vantaggi dei tablet nel gaming

I tablet sono dei dispositivi in grado di svolgere numerose funzioni, esattamente come gli smartphone, rispetto ai quali vantano schermi di maggiori dimensioni. Per quanto riguarda il gaming, i tablet dalle migliori performance garantiscono un gioco fluido e privo di lag, ragione per cui sono sempre più scelti da gamer, specie da coloro che amano giocare in mobilità. Ecco i principali vantaggi dei tablet da gaming, dal gioco con i simulatori di guida alle puntate sulle slot.

Schermi di alta qualità

La grande differenza tra smartphone e tablet è proprio quella relativa allo schermo. Le misure medie dei tablet, infatti, variano tra i 10 e i 13 pollici, regalando una maggiore godibilità durante il gaming. Altro punto di forza di giocare su un display più ampio è costituito dal minor affaticamento a carico degli occhi. Per beneficiare della massima reattività è bene puntare su modelli dotati di schermi con refresh rate pari o superiore a 120 Hz.

Ampia disponibilità di titoli

Attraverso i tablet si possono riprodurre la maggior parte dei giochi in circolazione. I videogame dalla perfetta compatibilità, realizzati appositamente per il sistema operativo installato, sono quelli disponibili negli app store, come Google Play Store e l’App Store di Apple. Con una semplice ricerca si accede a migliaia di diversi giochi. I tablet supportano, inoltre, i videogame in cloud, ottima soluzione per giocare con titoli AAA senza il bisogno di possedere hardware dall’elevata potenza. E infine, è consentito giocare con i browser game, dai MMORPG alle specialità del casino.

Facilità di trasporto

Non si tratta di device da mettere in tasca come i telefoni. Tuttavia, i tablet si dimostrano certamente più comodi da trasportare rispetto ai notebook. Il peso e le dimensioni sono estremamente contenuti, permettendo di giocare in qualunque luogo, anche in mobilità.

Possibilità di aggiungere accessori wireless

I titoli disponibili sugli app store sono ottimizzati per giocare attraverso il touchscreen. I gamer più esigenti, tuttavia, hanno la facoltà di aggiungere dei controller esterni, come gamepad, mouse e tastiere. Tali periferiche si collegano solitamente tramite la connettività Bluetooth, migliorando in modo considerevole l’esperienza di gioco.