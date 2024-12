“Emendamento royalties blindato”, Scuvera: “All’Unione dei Comuni sessanta milioni per i progetti”

Gela. Come abbiamo già riferito, è in corso il lavoro che dovrà condurre, attraverso il voto dell’Ars, a dare il via libera allo “sblocca royalties”, con un provvedimento che sarà in pancia al maxiemendamento del governo. Il centrodestra ha finalizzato l’atto, come aveva già anticipato il parlamentare FdI Salvatore Scuvera, che si sta occupando di coordinare un’azione che ha puntato da subito alle inrterlocuzioni con il govenro Schifani. “L’emendamento per lo svincolo di una quota fino al trenta per cento delle royalties è sostanzialmente blindato – dice Scuvera – avevo inoltre avuto modo di confrontarmi con il presidente dell’Ars. E’ stato un lavoro importante”. Se i fondi del contributo regionale per i Comuni in dissesto e quelli delle royalties che potranno essere svincolati, destinati a ragioni di bilancio, sono quasi certi in attesa del voto dell’Ars, c’è un altro capitolo comunque di rilievo per le sorti dei finanziamenti. Il governo regionale, come conferma Scuvera, ha autorizzato fondi per un totale di sessanta milioni di euro, destinati ai progetti dell’Unione dei Comuni, per l’Area urbana funzionale. Gela fa parte dell’Unione insieme a Niscemi e Butera, ora sotto la presidenza del primo cittadino niscemese Massimiliano Conti. “La Regione ancora una volta interviene in maniera rilevante e significativa sul nostro territorio. Stanzia 60 milioni di euro al Fua di Gela. Per la prima fase, si tratta di 40.372.153,00 euro e successivamente ne stanzierà altri 15, da spendere entro il 2029”.