Ricovero randagi, costi notevoli per il Comune: commissioni, “sconti Tari per chi adotta un cane”

Gela. L’attività sarà concentrata intorno a un regolamento, da far arrivare in consiglio comunale. Le commissioni affari generali e ambiente, seguendo le indicazioni avanzate dal consigliere civico Sincero che se ne è occupato già nella precedente esperienza all’assise civica, vogliono incidere per ridurre i costi che annualmente l’ente comunale affronta per il mantenimento dei cani randagi, destinati a strutture apposite. “Nel regolamento – dice il presidente della commissione affari generali Giovanni Giudice – vogliamo prevedere sconti sulla Tari per chi scegliesse di adottare un cane, attualmente collocato nelle strutture previste. In questo modo, i cani troverebbero una casa, con risparmio sia per il Comune sia per l’utente rispetto alla Tari”.