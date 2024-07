Ex discarica Cipollina, accuse di omessi interventi e il caso dell’incendio: aperto il dibattimento

Gela. I primi testimoni saranno in aula a marzo del prossimo anno. Oggi, è stato aperto il dibattimento. Per la procura, ci furono omissioni nella gestione degli interventi previsti per la messa in sicurezza dell’ex discarica Cipollina. Tra le conseguenze, fuoriuscite di percolato giunte nelle aree limitrofe. Nell’indagine, finì inoltre l’incendio che alcuni anni fa si sviluppò all’interno dell’ex sito di conferimento. Davanti al collegio penale del tribunale, presieduto dal giudice Miriam D’Amore (a latere Eva Niacastro e Martina Scuderoni), ne rispondono funzionari e dirigenti municipali. Si tratta di Orazio Marino, Ignazio Russo, Roberto Capizzello, Rocco Incardona, Patrizia Zanone, Emanuele Tuccio e Salvatore Lombardo. Due tronconi procedimentali vennero riuniti in fase di udienza preliminare, quando fu disposto il rinvio a giudizio. La vicenda dell’incendio viene contestata solo a Marino, Russo, Incardona e Capizzello.