Rilancio e sviluppo, Comune aderisce a proposta Sicindustria: “Ci sarà tavolo tecnico”

Gela. L’amministrazione comunale, come conferma una nota a firma del sindaco Terenziano Di Stefano, ha deciso di aderire alla proposta lanciata da Sicindustria Caltanissetta, già in fase di campagna elettorale. Gli industriali fornirono ai candidati quello che fu definito “position paper”, con una serie di punti per lo sviluppo economico e il rilancio di settori e comparti del tessuto territoriale. Con la comunicazione indirizzata al vicepresidente vicario Ignazio Manduca, Di Stefano spiega che il Comune intende stare nel tavolo tecnico che dovrebbe coordinare proposte e iniziative, insieme a tutte le parti sociali. A tal fine, saranno redatti “gli atti propedeutici” alla costituzione del tavolo di confronto. Stando alle intenzioni iniziali, si tratterà di un modello da sviluppare nel tempo, attraverso una sorta di cabina di regia per l’attuazione dei punti per il rilancio. “Sarà un tavolo di concertazione con Sicindustria, con le associazioni datoriali e con le parti sociali – precisa il sindaco Di Stefano – per la programmazione futura. Sono tanti gli aspetti da sviluppare, il porto, le aree industriali, il nuovo ciclo dei finanziamenti 2021-2027 e quelli delle “Città medie”, solo per citarne alcuni. Sono molte le tematiche e abbiamo deciso di aderire per concertare con tutte le parti coinvolte”.