Ex discarica industriale Marabusca, affidati interventi di caratterizzazione e messa in sicurezza

Gela. I tempi sono stati lunghi e Palazzo di Città ha pure rinunciato ad essere soggetto attuatore degli interventi. In Regione, però, qualcosa si muove sul capitolo delle ex discariche industriali, mai bonificate. Il dipartimento acqua e rifiuti ha affidato le attività volte alle indagini integrative, alla caratterizzazione ambientale e alla definizione dell’analisi di rischio sito-specifica per il sito di Marabusca. Gli uffici palermitani hanno concluso l’iter inoltre per assegnare la progettazione della messa in sicurezza. In totale, le somme stanziate sono pari a non meno di 250mila euro. A livello ministeriale vennero sbloccati stanziamenti per tredici milioni di euro rispetto a Marabusca e per dieci milioni per l’area di Cipolla.