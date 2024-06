“Alleanza per Gela” decide “entro domani”: Scerra, “sarà importante, unica condizione è la città”

Gela. Una decisione sull’appoggio ad uno dei candidati a sindaco ancora in corsa dovrebbe arrivare “entro domani”. Salvatore Scerra e “Alleanza per Gela” si schiereranno. Ieri, si è tenuto un primo confronto interno, successivo alle urne. “Rappresentiamo il venticinque per cento di chi si è espresso alle urne – spiega il consigliere uscente – e abbiamo la responsabilità di prendere una decisione importante, per i prossimi cinque anni”. “Alleanza per Gela”, questo sembra l’auspicio del leader, dovrebbe orientarsi in modo compatto. Con Cosentino oppure con Di Stefano, sono queste le opzioni sul tavolo. “Condizioni per l’appoggio? Non c’è nessuna condizione – conclude Scerra – l’unica nostra condizione è la città, l’attuazione del programma e la necessità che la nostra città possa crescere”. Un endorsement del blocco guidato dall’ex FdI potrebbe incidere nell’ultimo atto elettorale per Palazzo di Città.