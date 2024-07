Ex operaio Smim morì per mesotelioma pleurico, assolto l’imprenditore Barbieri

Gela. Assolto “per non aver commesso il fatto”. Si è concluso così il dibattimento a carico dell’ex guida societaria della Smim, azienda che per un lungo lasso di tempo operò in città anzitutto nell’indotto Eni. Negli scorsi anni venne dichiarato il fallimento. La decisione pronunciata dal giudice Miriam D’Amore riguarda l’imprenditore Giancarlo Barbieri, accusato di omicidio colposo per la morte di un ex operaio della società metalmeccanica. Secondo la procura, come riferito nelle sue conclusioni dal pm Luigi Lo Valvo, ci sarebbe stata una correlazione tra il mesotelioma pleurico che portò al decesso dell’operaio e l’esposizione all’amianto. Per l’accusa, i vertici di Smim, con in testa Barbieri, non attuarono le necessarie misure di prevenzione. La vittima fu alle dipendenze per quasi un trentennio. Il pm ha richiamato ricostruzioni scientifiche volte proprio a riscontrare il nesso tra la patologia e l’amianto. Ha chiesto la condanna ad un anno e sei mesi. L’operaio iniziò la sua attività in Smim fin dal 1973.