Ferro nella struttura commissariale del Pd, “vogliamo essere forza trainante della coalizione”

“A Giuseppe Fava va il ringraziamento per il proficuo lavoro portato avanti con il vicecommissario Francesco Di Dio e il commissario Giuseppe Arancio, in particolare durante la fase delle alleanze per le elezioni comunali che hanno consentito la vittoria di Terenziano Di Stefano, sindaco della citta. Il Pd è stato il primo partito della coalizione con ben sei consiglieri comunali. Questo risultato elettorale assegna al Pd – fanno sapere i dirigenti e gli esponenti democratici – onori e oneri, per cui il partito è impegnato costantemente per essere forza trainante e di equilibrio della coalizione, nel rispetto della rappresentanza politica. A Giovanni Ferro vanno gli auguri di buon lavoro che di certo farà con impegno e dedizione”. Ferro, che rientra attivamente nella governance politica del partito, potrebbe essere uno dei papabili alla carica di segretario cittadino, in fase di congresso. Ci vorrà del tempo però prima di arrivare alla riorganizzazione sul territorio per un Pd che a livello regionale è investito da forti tensioni interne.