Assunzioni servizio rifiuti, sindacati: “Ci sono criteri da valutare, non vogliamo bloccare l’iter”

Gela. Nessuna intenzione di bloccare le procedure per l’assunzione di settantasette operatori da destinare a Timpazzo e al Tmb della piattaforma integrata. I riferimenti sindacali di Fit-Cisl, Usb, Orsa e Filas, non vogliono rallentare il percorso avviato da Impianti Srr, la società in house che gestisce il servizio rifiuti e il sistema di Timpazzo. “La nostra richiesta per un confronto ulteriore è finalizzata a dare un supporto maggiore ai lavoratori – dice Gabriele Nicolicchia della Fit-Cisl – ci sono criteri che vanno valutati per non danneggiare gli operai. Tra tutti, il requisito della patente C per i livelli superiori al secondo. Tanti lavoratori che da anni prestano servizio ma non hanno questo tipo di patente che fine faranno?”.