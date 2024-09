Furti in città, due ventenni ai domiciliari: sono accusati di essere autori dei colpi

Gela. Due ventenni, dei quali al momento non sono state rese note le generalità, sono stati raggiunti da provvedimenti restrittivi. Sono ai domiciliari con braccialetto elettronico. Per i pm della procura e per i poliziotti del commissariato, sarebbero loro i responsabili di diversi furti e tentati furti, anche in abitazione. La misura restrittiva, adottata in via cautelare dal gip, oltre che dai gravi indizi di colpevolezza, trae origine dalla sussistenza del pericolo di reiterazione della stessa tipologia di reati.