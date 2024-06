Gela Forma ed eCampus, l’università a portata di tutti

Gela. L’ampia offerta formativa dell’Università eCampus, percorsi di laurea (triennali e magistrali) divisi nelle facoltà di Giurisprudenza, Economia, Ingegneria, Psicologia e Lettere. Master di primo e secondo livello, 24 Cfu, corsi di perfezionamento linguistiche e informatiche, formazione continua. E il tutor è presente fisicamente, non solo online. Sono questi i punti di forza di Gela Forma, partner di Unicurs, che ha inaugurato nei giorni scorsi l’elegante sede nel cuore del centro storico, in Corso Vittorio Emanuele, 242.

Gela Forma, cooperativa sociale che punta sulla formazione online, ha voluto per il suo taglio del nastro virtuale anche il Rettore di E-Campus, Enzo Siviero (collegato in remoto), ed i vertici di Unicurs e Unicoop. Il polo si propone di offrire a tutti la possibilità di laurearsi o semplicemente abilitarsi grazie alla presenza di tutor sempre disponibili, programmi personalizzati ed a costi accessibili.

Carmen Portelli, presidente di Gela Forma, è anche il tutor che segue passo dopo passo ogni iscritto.

E Campus offre oggi 60 corsi di laurea ed oggi è tra le facoltà di e learning di maggiore successo con oltre 100 mila iscritti. Le iscrizioni sono aperte tutto l’anno e nessun numero chiuso, così come nessun vincolo di orari per seguire le lezioni. Gela Forma punta molto sul tutor personale disponibile per chiarire dubbi e incertezze, attivare un rapporto diretto tra docenti e studenti per arricchire l’esperienza di studio, rendendola meno complessa.

Gela Forma è la dimostrazione che il mondo della cooperazione può essere un valore aggiunto. All’inaugurazione erano presenti tra gli altri Alessandro Cibella, presidente di UNICURS, e general Manager di Unicurs insieme a Joseph Zambito, Rocco D’Arma (vicepresidente di Gela Forma), Rocco Moscato (membro del CDA), Lorenzo Cannata di Aidone, collaboratore, orientatore e formatore Asnor, oltre che i vertici di Unicoop, Anna Maria Di Vanni (direttore regionale) e Felice Coppolino (presidente) che ha così formalizzato l’apertura di una sede provinciale presso gli uffici di Gela Forma.