Gela settima meraviglia, tris a Castellammare e capolista per una notte

Gela. Cinico, solido, inarrestabile. Il Gela si gode la settima meraviglia a Castellammare e per una notte è in testa alla classifica. Il 3-0 dell’anticipo è stata una prova di forza. Zappalà, Cocimano su rigore ed una perla di Arcidiacono decidono una gara dominata in lungo ed in largo.

Il Gela si presenta al Matranga senza Sessa infortunato. Caronia è titolare con Arcidiacono inizialmente in panchina. Brugnone tra gli under è titolare con Grimaldi in panchina. Di Dio sostituisce l’infortunato Sessa. La gara è spezzettata e carica di falli.