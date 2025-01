“Una via tre piazze”, progetto mai realizzato: si tenta la strada di nuovi finanziamenti

Gela. Doveva essere un progetto potenzialmente capace di ridefinire in profondità il centro storico, nella sua composizione urbanistica. “Una via tre piazze”, invece, è rimasto solo sulla carta, nonostante ci siano stati più tentativi di instradarlo. Fino ad oggi, non ci sono state le condizioni per un progetto che vale non meno di dodici milioni di euro. Anche l’opzione di “Patto per il sud” non arrivò a conclusione. In queste settimane, le carte sono nuovamente sul tavolo dei tecnici del settore lavori pubblici. Si tenterà di suddividerlo in lotti funzionali, per cercare nuove fonti di finanziamento. “E’ un progetto che ha consistenza finanziaria notevole e in questa fase è impossibile ottenere una copertura economica per intero – dice l’assessore ai lavori pubblici Luigi Di Dio – così, vogliamo sfruttare diverse fonti di finanziamento. Procederemo per lotti, inserendoli nella nuova programmazione 2021-2027, attraverso l’Unione dei Comuni e l’Area urbana funzionale, e ci stiamo muovendo inoltre per un bando regionale che consente di attingere a risorse per progetti come “Una via tre piazze”.