I liceali gelesi aprono l’anno scolastico con una raccolta fondi per Farc&C

Gela. L’Interact Club di Gela, presieduto per l’anno sociale 2024/2025 da Elias d’Aleo, già rappresentante del Liceo “Elio Vittorini”, ha organizzato, in collaborazione con i rappresentanti dei licei “Elio Vittorini”, “Eschilo” e dell’ITIS “Morselli”, l’evento “Back to School” in un noto stabilimento balneare della città.L’iniziativa ha avuto un duplice scopo: celebrare il ritorno a scuola e devolvere i proventi in beneficenza. L’intero ricavato, che ha superato il migliaio di euro, è stato donato all’associazione di volontariato FARC&C, presieduta da Angela Lo Bello, impegnata nell’assistenza ai malati oncologici.

L’associazione, grazie ai fondi raccolti, parteciperà inoltre alla raccolta di beni scolastici organizzata dall’Interact Club in collaborazione con tre cartolibrerie. Tale raccolta si terrà nella mattinata di sabato 14, e i beni saranno destinati alla Chiesa Evangelica “Paola della Grazia”, guidata dal pastore La Spina.