Il consiglio si ferma, un minuto di silenzio per Casano: “Faro e maestro”

Molto sentito l’intervento del capogruppo grillino Francesco Castellana che ha parlato della capacità di “mediazione” e di “facilitatore”. Opere pubbliche come il nuovo lungomare e la ristrutturazione della scuola “Pirandello” portano la sua firma. “Faro e maestro” lo ha definito Castellana. Commosse le parole del civico Davide Sincero che ha fatto riferimento al ruolo del consigliere comunale, così come lo intendeva Casano. “Vulcanico e appassionato” lo ha descritto il presidente Giudice. Il sindaco Di Stefano ha ricordato la storia politica e amministrativa di Casano. Un luogo all’interno della casa comunale “va dedicato a Casano” ha continuato Sincero. “Spesso riusciva a togliere le castagne dal fuoco a tutti noi, durante una consiliatura molto difficile – è intervenuto l’assessore Morgana – si prendeva responsabilità per tutta la città”. Gli interventi soprattutto sono stati dei consiglieri che con lui condivisero proprio esperienze nell’aula consiliare. Lo hanno voluto ricordare anche Sara Cavallo e Antonino Biundo. “Era il primo ad organizzare la raccolta di soldi per chi era più in difficoltà, per chi non riusciva a pagare bollette o alimenti”, ha detto Biundo. Molto commosso infine anche l’intervento dell’ingegnere Grazia Cosentino. “Compagni di scuola, poi colleghi di lavoro – ha spiegato – ho conosciuto tutte le sue doti umane”. Il consiglio tornerà a riunirsi giovedì sera.