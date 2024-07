Ghelas, avanti in proroga: sì dalla giunta ma il nuovo contratto non potrà ritardare ancora

Gela. La svolta vera e propria dovrebbe arrivare con il nuovo contratto. La multiservizi Ghelas, intanto, procederà con un’ulteriore proroga. Nel pomeriggio, la giunta ha varato gli atti definiti dal segretario generale. La società in house si muoverà quindi ancora sotto regime di proroga, disposta per un arco temporale di almeno quattro mesi. L’intento del sindaco Terenziano Di Stefano e della sua giunta, però, è di arrivare a fine anno con il contratto che dovrebbe consentire una programmazione a più ampio raggio. L’amministratore della multiservizi Guido Siragusa, nominato all’ultimo miglio della sindacatura Greco, e Di Stefano hanno già avuto diversi colloqui e riunioni. I punti deboli per Ghelas non mancano, tra tutti l’esigenza di una razionalizzazione dei servizi e il rafforzamento del personale. L’in house si pone inoltre in uno scenario municipale segnato dalla crisi di bilancio, che lo scorso anno condusse alla dichiarazione di dissesto.