Il “serpente ligneo” di Maurizio Russo alla quadriennale “made in Sicily” al “Civico 111”

Gela. Nel “Padiglione Off” della galleria d’arte “Civico 111” è esposta “From the sea”, l’ultima scultura in ordine di tempo dell’artista Maurizio Russo. “Era un legno spiaggiato molto particolare – racconta Maurizio Russo – Ho subito notato la strana forma che ricorda un serpente in posizione di attacco. Mi sono limitato ad esaltarne le forme modellando e aggiungendo sabbia di mare impastata con resine e foglie simil oro. Una tecnica – aggiunge l’artista gelese – che mi ha permesso di evidenziare un lungo serpente nelle forme naturali del legno”. “From the sea” è una lampada artigianale unica al mondo, alta 160 centimetri e sorretta da una base marmorea. Alla sua estremità l’artista gelese, notato in epoca covid da Antonio Presti, ha appeso una lanterna spinta verso il basso dalla gravità. Lungo il “serpente artistico” sono stati inseriti due leggere allacciature con filo di canapa, quasi a dominare le forme dell’imponente scultura.