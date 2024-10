Musica, sport e integrazione, venerdì Musikart al kartodromo: nel progetto “Formarete”

Gela. Debutto ufficiale per il progetto FormaRete, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri tramite il Dipartimento delle Politiche per la Famiglia. Questa mattina a Palazzo di Città si è svolta la conferenza stampa di presentazione di una iniziativa dedicata alla prevenzione delle violenze sui minori nei contesti sportivi. Sono tre le associazioni che fanno parte della rete progettuale: Il Tempio di Apollo (capofila), la cooperativa sociale Raphael e l’Asd Acrobatic group. Ad intervenire in conferenza stampa il sindaco del Comune di Gela Terenziano Di Stefano insieme all’assessore ai servizi sociali Valeria Caci e all’assessore allo sport Peppe Di Cristina. I dati del 2023 resi noti dal Centro nazionale di documentazione e analisi per l’Infanzia e l’adolescenza sono chiari: 4 bambini su 10 hanno subito violenza nel contesto sportivo ed il 56% di loro non ha chiesto aiuto. È stata la presidente de “Il Tempio di Apollo”, Selenia Campanaro, ad invitare alla riflessione su questi numeri. Ecco perché il progetto prevede una serie di attività, eventi e laboratori di cittadinanza attiva finalizzati alla prevenzione, alla formazione e alla sensibilizzazione sul tema.