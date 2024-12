Incidente nelle strade ex Asi, morì Vittoria Caruso: quattro anni e otto mesi a Vizzini

La difesa, con il legale Sinuhe Circuraci, ha fin dall’inizio escluso i presupposti dell’omicidio. Ha più volte indicato delle discrepanze nelle perizie tecniche. Il giudice ha disposto la revoca della patente e l’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni. “A settembre Vittoria avrebbe compiuto 21 anni e, quasi sicuramente, avrebbe frequentato l’università – raccontano i genitori Irene e Francesco – ciò che ci fa più male è il futuro che le è stato sottratto. Un’intera vita di sogni, speranze, amori, finita all’improvviso e troppo presto. Vittoria ci manca come l’aria. Con la condanna di oggi si chiude per noi un capitolo dolorosissimo. Vittoria ci è sempre rimasta accanto, dandoci la forza di lottare per lei e insieme a lei”. I genitori hanno da tempo avviato una campagna di sensibilizzazione. “Parlo con i giovani, di persona, e racconto la mia storia, mostrando anche le immagini dell’incidente che ha spento il sorriso di mia figlia per sempre – aggiunge la madre Irene Cassarino – vorrei far capire ai ragazzi che la vita è una e merita di essere vissuta. Non puoi rischiare di perderla a 15 anni per una bravata. L’alcol e le droghe ti fanno percepire il pericolo in modo diverso, rispetto a una persona lucida. Questa alterazione ti dà l’illusione di essere onnipotente e pensare “tanto a me non capita nulla”. Invece poi, purtroppo, accade l’irreparabile ed è troppo tardi per tornare indietro”. La difesa valuterà le motivazioni. Il giudice ha concesso le attenuanti generiche, al termine del rito abbreviato. “C’è parziale soddisfazione per l’equilibrio di una giustizia equa e non vendicativa – sottolinea il legale Sinuhe Curcuraci – leggeremo le motivazioni e andremo in appello”.