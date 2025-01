“Indignazione e proposte, vogliamo governare la Sicilia”, Di Paola: “Di Stefano affidabile”

Gela. “Indignazione, per come sta governando il centrodestra, ma anche una forte capacità di proposta per governare i Comuni e la Regione”. Il parlamentare Ars del Movimento cinquestelle Nuccio Di Paola, dopo la maratona di fine 2024 che ha condotto al voto della legge finanziaria e del maxiemendamento, comprensivo dello “sblocca royalties”, parla da leader di una dimensione politica, locale e non solo, tutta concentrata intorno al blocco progressista-civico. Il successo alle amministrative gelesi, con la vittoria del sindaco Terenziano Di Stefano, ancora una volta è il punto di partenza. “Stiamo dimostrando che tra mille difficoltà, comprese quelle del dissesto, si possono avere risultati. Il sindaco Di Stefano esprime affidabilità. Il 2025 sarà l’anno del bilancio stabilmente riequilibrato, che può consentire assunzioni in Comune e tasse ridotte, oltre ai servizi per i cittadini – sottolinea – penso che i prossimi mesi saranno quelli delle aperture. Sul museo dei relitti arcaici abbiamo stanziato in finanziaria quasi mezzo milione di euro, con risorse che comprendono anche l’allestimento della nave greca. Non ci sono più scuse. Macchitella Lab, a sua volta, va data alla città. Ci sono tanti cantieri già partiti o che stanno per prendere il via. Stiamo dimostrando che le forze alternative al governo Schifani, in Sicilia, e a quello Meloni, a Roma, possono governare i territori e non solo. Per vent’anni, le forze di opposizione, compreso il Movimento cinquestelle, hanno imperniato la loro strategia solo sull’indignazione. Cuffaro e i suoi, però, hanno governato ininterrottamente. Ora, dobbiamo mettere in campo indignazione e proposte. Questo vogliono i cittadini”. Chiaramente, Di Paola è tra i sostenitori della transizione che ha condotto i pentastellati a mettersi alle spalle la tradizione puramente grillina. La linea è quella dell’ex premier Giuseppe Conte, nel quale lo stesso vicepresidente Ars si rivede in pieno. Ormai, sembra piuttosto evidente che Di Paola possa essere tra i potenziali candidati alle prossime regionali, per segnare il cambio di governo rispetto al centrodestra, che allo stato appare comunque piuttosto solido.