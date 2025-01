Cittadini gelesi a caccia dell’affare con i Saldi 2025

Gela. Come ogni anno l’ultimo giorno feriale prima dell’Epifania segna in quasi tutte le regioni ialiane il via ai ribassi invernali sia nei negozi fisici che online.

Farsi prendere dall’entusiasmo davanti a quel capo-desiderio finalmente in sconto che si era adocchiato durante lo shopping natalizio è più che lecito, ma se si sceglie di fare shopping durante questo periodo di ribassi è importante farlo sempre con consapevolezza. Acquistare ai saldi vuol dire infatti spesso imbattersi in vere e proprie occasioni ma l’importante è tenere sempre gli occhi aperti. Dall’anno scorso i negozianti sono obbligati a mostrare il doppio prezzo, sia quello ribassato che quello praticato nei 30 giorni precedenti, di conseguenza è sempre più difficile per i commercinati fare i “furbetti”.

Già dall’orario d’apertura per corso Salvatore Aldisio abbiamo incontrato alcuni cittadini gelesi a caccia dell’affare.

I saldi si protrarranno fino al 15 Marzo 2025.