Interventi potabilizzatore, Regione conferma stanziamenti: autorizzate prime anticipazioni

Gela. Il rafforzamento della dotazione idrica destinata alla città è stata una delle prime sfide, obbligate, che l’amministrazione comunale si è trovata ad affrontare, davanti ad un’emergenza conclamata. Dai due nuovi pozzi Pantanelli arriveranno quantitativi ulteriori. Il sindaco e la sua amministrazione hanno insistito pure sul Ragoleto, attraverso Eni, e il presidente Ati Massimiliano Conti ha annunciato un finanziamento da circa tre milioni di euro per la fonte di Bubbonia. Sono tutti spiragli in un sistema idrico locale che nel tempo ha segnato il passo, solcato da tante ombre e poche luci. Negli uffici palermitani della Regione passano, in gran parte, le sorti di finanziamenti consistenti del programma Fsc 2021-2027. Le gare erano già state espletate per la riqualificazione degli impianti di potabilizzazione Troina, Fanaco, Sambuca, Gela e Blufi e per quella del potabilizzatore locale, da categoria A2 a categoria A3.