“Maggioranza in aula senza i numeri per votare gli atti”, ok variazione e comunità energetiche

Gela. “La maggioranza non ha i numeri per votare gli atti che porta in aula”. L’opposizione si è fatta sentire, in serata, nel corso della seduta ordinaria di consiglio comunale. All’ordine del giorno, come indicato dal presidente dell’assise civica Paola Giudice, c’erano due punti: una variazione di bilancio per il settore servizi sociali e un atto, della commissione sviluppo economico, che consente al Comune di non perdere l’opportunità di attivare il sistema delle comunità energetiche. Qualche assenza tra i banchi della maggioranza c’è stata. Sono stati i consiglieri Gabriele Pellegrino e Grazia Cosentino, del gruppo misto nell’opposizione di centrodestra, che hanno stigmatizzato la condotta di una maggioranza che spesso li accusa di lasciare l’aula ma che in realtà ha bisogno della loro presenza per provvedimenti comunque importanti.