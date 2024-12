Royalties, Di Paola non fa lo strappo: “M5s non si è opposto, sarò garante di ogni emendamento utile”

Gela. Probabilmente, sa bene che il punto è delicato e così il vicepresidente Ars Nuccio Di Paola non intende accendere i fuochi della polemica politica. Il parlamentare regionale di Forza Italia Michele Mancuso, in commissione bilancio, ha presentato un emendamento sulla vicenda dello sblocco delle royalties, che permetterebbe all’amministrazione comunale di avere un supporto finanziario consistente, partendo da un fondo che tocca i trenta milioni di euro, per ora vincolati. Ha però sottolineato il no degli esponenti M5s. Il sindaco Di Stefano, a più riprese, ha insistito sulla necessità che le somme delle royalties, seppur temporaneamente, vadano a dare garanzie al bilancio comunale, per superare prima possibile la fase di dissesto. “A me – dice Di Paola – non risulta che il Movimento cinquestelle si sia mai opposto a un emendamento alla legge finanziaria per lo sblocco delle royalties. Io stesso mi farò garante del percorso in aula di ogni emendamento, presentato dal governo, dalla maggioranza oppure dall’opposizione, purché si concretizzi e aiuti la nostra città. Non mi interessano altre questioni”.