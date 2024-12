Mpa ufficialmente affiliato a Forza Italia, i lombardiani con gli azzurri: in città su fronti opposti

Gela. Il progetto va avanti e anche con punti che non sono più di semplice convergenza. L’Mpa, che in città è nella giunta del sindaco Di Stefano, è stato ufficialmente affiliato a Forza Italia. Il consiglio nazionale degli azzurri ha dato il via libera. Gli autonomisti e i forzisti condividono lo stesso percorso politico, in Sicilia nel governo regionale del presidente Schifani. In città, invece, i lombardiani hanno deciso di stare nella coalizione del primo cittadino, a trazione principalmente progressista. Non hanno aderito al raggruppamento di centrodestra che alle amministrative ha supportato l’ingegnere Grazia Cosentino, sconfitta al ballottaggio. In settimana, anche in presenza di una delegazione cittadina, il leader Mpa Lombardo, il sindaco di Palermo Lagalla e l’ex presidente Ars Micciché, hanno presentato il progetto politico che in questi mesi ha messo i pezzi necessari. Ora, arriva una svolta vera e propria. L’affiliazione dei lombardiani a Forza Italia è un passaggio politico che l’Mpa sta già sottolineando ufficialmente e riscontri favorevoli arrivano pure da esponenti locali. I berlusconiani sono all’opposizione dell’amministrazione Di Stefano anche se il primo cittadino ha già spiegato, pubblicamente, che non ha alcun problema a parlare e condividere linee strategiche su temi essenziali, con esponenti azzurri di vertice, in primis l’europarlamentare Marco Falcone (in città supportato dal gruppo politico dell’ex assessore Romina Morselli), e inoltrecon il capogruppo consiliare FI Antonino Biundo che ha sempre mantenuto un approccio non aprioristico ma di “opposizione costruttiva”. Sullo “sblocca royalties” il dialogo è aperto pure con gli azzurri.