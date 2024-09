Mutamenti in maggioranza? Di Benedetto: “Sono all’opposizione e lavoro sui temi per la città”

Probabilmente, le mosse di Scerra, ormai da settimane spesso in municipio e impegnato in un dialogo, a distanza ma non troppo, con il sindaco, possono creare interferenze comunicative che il consigliere vuole tagliare sul nascere. “Capita di parlare con il sindaco e con esponenti di maggioranza ma di questioni che riguardano il nostro mandato di amministratori, non vedo nulla di strano in tutto questo – aggiunge – con Scerra c’è un rapporto di conoscenza e ci siano anche confrontati ma la mia posizione è chiara. Non ci sono decisioni diverse da quella che ho già preso”. L’eventuale ingresso in giunta di esponenti vicini all’area di centrodestra è uno steccato che tanti in maggioranza vorrebbero prevenire. L’area progressista, così come quella civica, difficilmente troverebbe convergenze con innesti che in campagna elettorale hanno perorato la causa del centrodestra, in tutte le salse (sia quella ufficiale sia quella di “Alleanza per Gela”). Di Stefano ha parlato di una “strategia” complessiva che ha condotto alla vittoria. L’ultima parola spetterà a lui in un quadro di alleanze piuttosto lineare ma che potrebbe intrecciarsi con altre dinamiche, per ora non ben inquadrate.