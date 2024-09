Come si mette il fondotinta? Ecco tutto ciò che occorre sapere

Se si desidera una copertura maggiore o si utilizza un fondotinta più denso, un pennello può essere più indicato. I pennelli piatti o a setole dense consentono di stendere il prodotto in modo uniforme, coprendo perfettamente imperfezioni o discromie. In questo caso, è importante applicare il fondotinta con movimenti circolari o leggeri colpi per sfumare bene il prodotto, assicurandosi di evitare segni o linee visibili. Anche in questo caso, si consiglia di partire dal centro del viso, come le guance e la fronte, per poi sfumare verso l’attaccatura dei capelli e il collo, assicurandosi che non ci siano stacchi di colore evidenti.

Per chi preferisce una copertura leggera e un effetto più naturale, è possibile applicare il fondotinta direttamente con le dita. Il calore delle mani aiuta a fondere il prodotto con la pelle, donando un effetto seconda pelle molto naturale. Questa tecnica è particolarmente adatta per fondotinta liquidi o idratanti, che si stendono facilmente e si integrano bene con il tono naturale della pelle.

Indipendentemente dalla tecnica scelta, è essenziale non dimenticare di sfumare il fondotinta anche lungo la mascella e il collo per evitare stacchi di colore. Inoltre, se si desidera maggiore copertura su aree specifiche come le occhiaie o le imperfezioni, è possibile applicare un secondo strato di fondotinta con un pennello piccolo o una spugnetta, sempre tamponando leggermente per evitare l’effetto mascherone.

Infine, per fissare il fondotinta e garantire una maggiore durata, è consigliabile applicare una leggera cipria trasparente o un prodotto in polvere sulle zone più oleose, come la zona T, evitando però di appesantire eccessivamente il viso. Con una buona preparazione della pelle, la scelta dello strumento giusto e una corretta sfumatura, il fondotinta può creare una base perfetta per un look naturale e duraturo.