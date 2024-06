Nuova Città di Gela ambiziosa col rebus palazzetto

Tanti i temi trattati dal nuovo presidente della società giallorossa durante la conferenza, primo su tutti il palazzetto in cui dovrà giocare le proprie gare casalinghe la Nuova Città di Gela. È improponibile, infatti, disputare un campionato di Serie C all’interno del glorioso ma inagibile PalaItis, in condizioni precarie e non adatte al torneo. Obiettivo primario riprendere i due palazzetti gelesi principali, il PalaCossiga e il PalaLivatino, in attesa dell’insediamento del nuovo sindaco che verrà eletto in seguito alle elezioni del prossimo weekend. Per quanto concerne il gruppo squadra, la società ha lasciato intendere, con i colpi messi a segno e le atlete riconfermate, di voler disputare un campionato competitivo e di vertice, come affermato dal direttore generale Fortunato La Rosa. Prime due atlete riconfermate, come da copione, Corinna Perdichizzi e Lorena Tilaro, protagoniste assolute nell’ultima stagione. Riconfermata, per il terzo anno di fila, anche la classe 2002 Miriam Murvana. Ingaggiati con lo scopo di puntellare il roster, per ora, la classe 1984 Neli Todorova, la schiacciatrice Clelia Torre e la gelese Corinne D’Antoni, in prestito dal Volley Gela. Tutti profili di grande esperienza e che vanno a dare manforte al gruppo squadra dell’anno scorso, in attesa di altre riconferme e di innesti di livello.