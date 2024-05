Porto rifugio, un canale interno per l’ingresso e l’uscita delle imbarcazioni

In base a ciò che ha riferito il comandante, entro fine mese potrebbero arrivare novità concrete per il porto rifugio. Si lavora ad un canale interno che possa garantire l’ingresso e l’uscita dei mezzi e delle imbarcazioni. “Con uno spostamento di sabbia – ha detto il comandante – questo intervento è abbastanza certo”. Negli scorsi mesi, in Regione, è stato sottoscritto l’accordo attuativo per i lavori nel sito sul lungomare. La maggior parte dei costi è in capo all’Autorità della Sicilia occidentale ma anche questo passaggio va concretizzato, con un dettagliato cronoprogramma e l’adesione di tutte le parti coinvolte. Serve un rilancio complessivo delle strutture cittadine per non perdere altro terreno e per dare linfa agli investimenti nel settore, quasi del tutto assenti in questi anni.