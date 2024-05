Il Gela sorride: 9 punti di penalizzazione ma da scontarsi in questa stagione

Gela. Nove punti di penalizzazione. Una mazzata. Anzi no. Perchè il tribunale Federale Territoriale di Roma ha deciso che la sanzione inflitta al Gela debba essere applicata nella stagione in cui il fatto è avvenuto. Di conseguenza per l’anno 2024/25 i biancazzurri partiranno da zero in classifica. Un punto invece dovrà scontare il Mazzarrone, ma la prossima annata.

Esulta la società, che temeva una sanzione da scontare il prossimo. Una bellissima notizia che potrà consentire al direttore sportivo Alessandro Bonaffini di potere programmare il futuro con entusiasmo e serenità.

Nello specifico la sentenza emessa oggi pomeriggio è la seguente:

– l’inibizione per mesi 2 a carico del presidente Giovanni Modica (Mazzarrone);

– l’inibizione per mesi 7 a carico del Presidente Maurizio Melfa (Gela);

– l’inibizione per mesi uno a carico di Davide Settineri (Mazzarrone);

– l’inibizione per mesi uno a carico del dirigente Luigi Alabiso;

– l’inibizione per mesi 7 a carico del dirigente Alessandro Grasso;

– la squalifica fino al giorno 8 novembre 2024 a carico di Pietro Bellomo;

– la sanzione dell’ammenda di 500 euro e 1 punto di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza della stagione sportiva 2024/2025, a carico del Mazzarrone Calcio;

– la sanzione dell’ammenda di 800 euro e 9 punti di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza della stagione sportiva 2023/2024, a carico della Città di Gela;