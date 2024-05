Butera, grande partecipazione per i progetti di democrazia partecipata

Butera. Per la prima volta, i cittadini di Butera hanno potuto esercitare un diritto riconosciuto da una legge regionale, secondo la quale questi ultimi possono scegliere in prima persona come impiegare una piccola percentuale del bilancio comunale. I cittadini, sono stati chiamati a votare i quattro progetti presentati dai loro concittadini grazie al modello di democrazia partecipata: “decoro urbano del centro storico”, “ripristino e cura dei beni monumentali presenti in Piazza Gramsci”, “sensibilizzazione ambientale e tutela del territorio” e “fermiamo il bullismo”.