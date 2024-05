Basket e futsal, futuro incerto per i due progetti biancazzurri

Gela. Dopo essersi dimesso come presidente del Gela Calcio, Maurizio Melfa, candidato alle prossime amministrative con la lista “Ripartiamo da zero-azione”, pare essere sul punto di dire addio anche ai progetti di calcio a 5 e basket. Per quanto riguarda il primo, a darne l’ufficialità è stato mister Enzo Fecondo ieri, con un lungo post su Facebook. Un ciclo che finisce dopo la fallimentare stagione in Serie B, disputata da un Gela calcio a 5 lasciato completamente in balia di sé stesso e rinforzato dalla società quando era già troppo tardi. La squadra biancazzurra ha infatti chiuso il campionato con soli 5 punti totalizzati, frutto di una vittoria, due pareggi e ben diciannove sconfitte. Prima della B però, è giusto ricordare le due annate precedenti, che hanno visto la squadra di Enzo Fecondo dominare in Serie C2, in Serie C1 e alzare il trofeo della Coppa Sicilia C2. Il futuro adesso pare incerto, e le probabilità che l’anno prossimo questo Gela Futsal non esisterà, purtroppo, sono alte, soprattutto dopo l’annuncio di ieri di mister Fecondo.