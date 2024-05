Inchiesta “Chimera”, iniziata la requisitoria dei pm: “A Mazzarino presenza mafiosa capillare”

Mazzarino. Una presenza mafiosa “capillare” e “penetrante” a Mazzarino. Questo è lo spaccato che i pm della Dda di Caltanissetta Davide Spina e Claudia Pasciuti hanno iniziato a delineare nella loro requisitoria rispetto a quanto emerso a conclusione del dibattimento scaturito dal blitz “Chimera”. Per i magistrati, la famiglia Sanfilippo era in grado di controllare la quasi totalità dei settori produttivi e più in generale di imporre una pressione profonda. Estorsioni, droga e armi, sarebbero stati i punti determinanti del ruolo del clan, capace di finanziarsi con imposizioni e attraverso un controllo rigido. Gli stessi testimoni chiamati in aula a rispondere alle domande, secondo i pm, avrebbero sempre dato l’impressione di essere reticenti e condizionati. Un aspetto che emerse già in fase di indagine. La requisitoria è iniziata davanti al collegio penale del tribunale di Gela, presieduto dal giudice Miriam D’Amore (a latere Marica Marino e Fabrizio Giannola). Proseguirà ancora a giugno con le richieste che saranno formalizzate dall’accusa. Toccherà poi alle difese di tutti gli imputati, che invece escludono l’appartenza a contesti di criminalità organizzata. Un altro filone processuale ha già delineato le prime decisioni, con pesanti condanne in abbreviato.