Progetto biojet, “in raffineria entro fine anno il primo ciclo completo di produzione”

Gela. Le autorizzazioni ministeriali e comunali sono state man mano rilasciate, soprattutto lo scorso anno. I manager Eni hanno così ottenuto il via libera a procedere nel progetto per la produzione di saf, il carburante sostenibile destinato all’aviazione. Nel sito locale, il primo ciclo quasi del tutto completo dovrebbe essere raggiunto entro fine anno. “Come gruppo – ha spiegato nel corso di un convegno romano Giuseppe Ricci responsabile energy evolution di Eni – oggi stiamo puntando molto sul saf, il carburante sostenibile per l’aviazione e abbiamo iniziato a produrlo già da un paio d’anni, in piccoli quantitativi. La prima raffineria bioraffineria che produrrà saf a livello commerciale e in quantitativi molto elevati sarà Gela, che già alla fine di quest’anno potrà arrivare a un’intera produzione, quindi oltre 400 mila tonnellate, che rappresenta la metà o forse più della metà di quello che sarà l’obbligo in Europa l’anno prossimo”. Dichiarazioni che sono state riprese dalle agenzie di stampa.