Pagamenti digitali, Sicilia in ritardo

I pagamenti digitali rappresentano un mondo in continua evoluzione, e cambiano il modo in cui effettuiamo acquisti e paghiamo servizi, oltre a influire sulla modalità di interazione con il denaro. Oggi oltre alle classiche carte di pagamento, smartphone, smartwatch e connessioni onnipresenti e sempre più veloci, mettono a disposizione di tutti soluzioni digitali sempre più sofisticate.

Tanti gli strumenti che permettono agli utenti di effettuare transazioni con un semplice tocco, eliminando la necessità di portare con sé banconote e monete. Si va dalle carte di credito e di debito con funzionalità contactless, ai wallet come Apple Pay, Google Wallet e Samsung Pay, ai più conosciuti portafogli elettronici come Paypal.

In tutta Italia e in Sicilia, anche le iniziative del governo degli anni passati, come il cashback di Stato e la lotteria degli scontrini, hanno incentivato i consumatori a preferire i pagamenti elettronici rispetto al contante. Queste misure, volte a combattere l’evasione fiscale, hanno imposto dei cambiamenti anche tra i commercianti, spesso restii ad accettare pagamenti non in contanti. Nonostante i cambiamenti tangibili nel nostro Paese, dai dati pubblicati nel rapporto Regionale Cashless Index 2024 e il Metropolitan

Cities Cashless Index 2024, emergono grosse differenze tra le regioni d’Italia e il ritardo del sud su questo aspetto.

Gli ambiti e le regioni in cui si usa di più il cashless

Alcune attività vedono nei pagamenti digitali il metodo preferito e più utilizzato in assoluto, come i casinò online, che accettano come metodo di pagamento PayPal. Utilizzare l’e-wallet PayPal sui siti legali visionabili su imiglioricasinoonline.net è ormai la norma. Ma al di là dei casinò e del gioco d’azzardo che fanno sempre da pionieri delle nuove tecnologie, nel mondo reale vi sono ambiti e zone d’Italia, in cui il contante è ancora la prima scelta.

Attualmente il nostro Paese è al 21° posto in Europa per numero di transazioni digitali a persona. La media di 138 transazioni pro-capite, è molto più bassa della media europea, che è di 232. Per quanto riguarda le attività preferite, ovviamente figurano tutte quelle collegate all’e-commerce, spinte anche dal successo di strumenti come il Buy Now Pay Later.

In base ai dati pubblicati nel rapporto, le regioni dell’Italia settentrionale confermano il loro primato nell’utilizzo di pagamenti cashless. Ai primi posti troviamo Lombardia, Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta. La Sicilia guida le ultime regioni in classifica, posizionandosi in coda, prima di Puglia, Campania, Basilicata e della Calabria. Queste informazioni sono state elaborate da The European House – Ambrosetti su dati Banca d’Italia, Eurostat, Istat, NADEF e PagoPA, 2024. Non mancano azioni per incentivare l’uso dei pagamenti digitali, anche in ambiti in cui regna il contante, come quello dei lidi balneari.

Guardando i dati relativi alle aree metropolitane, al primo posto c’è Milano, seguita da Firenze, Torino e Cagliari. Tre le città siciliane sono tra le ultime quattro posizioni: Messina, Palermo e Catania, l’altra è Bari. Analizzando tutti i dati emerge come le regioni del Sud siano tutte nella seconda metà della classifica, ad eccezione della Sardegna al nono posto, e dell’Abruzzo che, grazie a un deciso miglioramento è balzato in decima posizione. In molte aree il miglioramento è in atto e più rapido, ad esempio il Molise ha guadagnato 5 posizioni rispetto all’anno precedente.